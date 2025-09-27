Ricercato da oltre 10 anni: arrestato dalla polizia alla stazione di Napoli

NAPOLI – Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel corso del servizio straordinario “Stazioni Sicure”, hanno notato un uomo, all’esterno del plesso ferroviario di Napoli Centrale, che alla loro vista si è dato a repentina fuga. Tale atteggiamento non è sfuggito all’attenzione degli operatori, che lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato accertando che, lo stesso, risultava essere destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di una cattura da eseguire in ordine al reato di evasione. Pertanto, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.