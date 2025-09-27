Rubano moto e feriscono un carabiniere: due ladri arrestati a Varcaturo

VARCATURO – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno notato due persone sospette a bordo di un furgone. All’Alt i due sono fuggiti nelle campagne vicine ma i carabinieri li hanno inseguiti. Si tratta di due cittadini ghanesi di 47 e 45 anni. Ne è nata una violenta colluttazione e il 45enne ha tentato di divincolarsi con morsi, calci e pugni. Per uno dei 2 carabinieri un dito fratturato e diverse ferite da morso.

I LADRI – Nel cassone del furgone sono state rinvenute due motociclette di grossa cilindrata, rubate la sera stessa e già restituite ai proprietari. Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere. Il 45enne è stato invece denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e ricettazione. Il Carabiniere ferito è stato trasferito nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.