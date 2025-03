Savoia annuncia: in arrivo fondi per Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida

BACOLI – «Per la prima volta nella storia, abbiamo un governo che si dedica completamente al nostro territorio, investendo costantemente fondi per il suo sviluppo. Dopo aver allocato risorse per il PNRR, per i progetti sportivi, per la valorizzazione delle periferie e per affrontare il bradisismo, arrivano ora anche i fondi per la cultura, con un totale di 57 milioni di euro, tra cui anche per Bacoli. Oltre 36 milioni di euro per Napoli e la sua provincia». È quanto annuncia il consigliere comunale e dirigente di Fratelli d’Italia Nello Savoia che illustra una serie di interventi da mettere in atto. «Sono previsti investimenti significativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale di Napoli e dei comuni limitrofi. Dai siti archeologici ai monumenti storici, passando per biblioteche e musei, questi fondi permetteranno importanti interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione. Napoli: più di 22 milioni di euro destinati a progetti per il Palazzo Reale, il Museo Archeologico, Castel Sant’Elmo e tante altre opere. Provincia di Napoli: oltre 14 milioni di euro per la riqualificazione di siti culturali e archeologici nei comuni di Somma Vesuviana, Nola, Ercolano, Pompei, Pozzuoli, Capri, Torre del Greco, Bacoli, Procida e molti altri. Un segno tangibile dell’impegno del governo per la salvaguardia e la promozione del nostro patrimonio storico e artistico».