POZZUOLI/ In arrivo la dismissione dei binari sul tratto Gerolomini – Pozzuoli

POZZUOLI – Mercoledì 12 Marzo, alle ore 11:00 a Palazzo Migliaresi al Rione Terra, sarà presentato il progetto per la dismissione dei binari del tratto Gerolomini – Pozzuoli della Linea Cumana. Saranno presenti il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e il presidente dell’Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. La giornata sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio un intervento che trasformerà completamente il volto, la fruibilità e la sicurezza del centro storico e di Via Napoli. Una nuova strada, che costituirà una nuova via di fuga per una zona che ne era quasi completamente sprovvista, un parco pubblico e nuove aree di sosta.