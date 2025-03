ZTL a Pozzuoli, riattivato il varco al Tempio di Serapide

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli ha disposto il ripristino dell’efficacia del varco elettronico dell’area perdonale di via Serapide. A partire da mezzanotte, infatti, sarà interdetto il passaggio alle auto non autorizzate. La ZTL è stata disattivata dopo gli sciami sismici, che si sono susseguiti a partire dal 17 febbraio, quando si è reso necessario, in via precauzionale, disattivare varco “al fine di evitare pregiudizio a carico della sicurezza stradale ed assicurare una viabilità fluida decongestionando il traffico veicolare e favorire al bisogno vie di fuga”. La sospensione della ZTL potrebbe arrivare nuovamente, qualora dovessero verificarsi sciami sismici di rilevante importanza, contestualmente all’attivazione dell’Unità di Crisi comunale e del C.O.C. (Centro Operativo Comunale).