Il Pareto di Pozzuoli al flash mob “Bella così”

NAPOLI – Gli studenti dell’istituto Pareto di Pozzuoli hanno partecipato al flash mob andato in scena venerdì mattina a Piazza del Plebiscito. «Oggi abbiamo alzato la voce insieme a migliaia di studenti in Piazza del Plebiscito a Napoli per dire NO alla violenza di genere e SÌ al rispetto e all’uguaglianza. Il nostro Istituto ha partecipato con entusiasmo al flash mob “Bella così”, un evento promosso dalla Regione Campania e organizzato da Scabec Spa per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Un’esperienza emozionante che ci ha ricordato quanto sia importante continuare a lottare per i diritti di tutte!»