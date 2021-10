POZZUOLI – L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha sospeso dal servizio 14 sanitari perché non vaccinati contro il Covid-19. Si tratta di 12 medici e 2 psicologi in servizio presso diverse articolazioni aziendali. In particolare tra essi figurano 9 medici di medicina generale, 1 pediatra di famiglia, 2 specialisti ambulatoriali. La sospensione fa seguito all’atto già adottato ad agosto, quando l’Asl Napoli 2 Nord fu la prima in Campania ad allontanare dal servizio ventitré sanitari che non avevano fatto il vaccino. Di quei ventitré, diciotto sono rientrati dopo aver aderito alla vaccinazione, mentre cinque sono ancora lontani dal lavoro. La sospensione dei 14 professionisti sarà comunicata ai rispettivi Ordini Professionali, al fine di garantire i provvedimenti consequenziali. L’Asl Napoli 2 nord conta circa 5000 dipendenti, di cui la maggior parte sono sanitari (medici, infermieri, oss, tecnici); sin dalle prime fasi della campagna vaccinale la quasi totalità dei lavoratori dell’Azienda ha risposto molto positivamente alla proposta di vaccinazione.