POZZUOLI – Sono 167 i cittadini di Pozzuoli positivi al coronavirus. Nella giornata di ieri, su 404 tamponi processati, 4 persone sono risultate affette da Covid-19. Sono 6 invece le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia ad oggi 6459 puteolani hanno contratto il virus; in 97 non ce l’hanno fatta. L’Asl Napoli 2 Nord, intanto, porta avanti la campagna di sensibilizzazione per incentivare la popolazione a vaccinarsi e lo fa anche in modo itinerante. Sabato, infatti, il camper vaccinale farà nuovamente tappa nel cortile dell’Istituto Statale Pitagora, al Rione Toiano. Il personale sanitario sosterà presso la scuola per proporre la vaccinazione anti Covid-19 agli alunni e al personale scolastico. Per aderire all’iniziativa bisogna esibire la tessera sanitaria. Gli studenti minorenni devono, invece, obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore o da chi detiene la patria potestà.

CAMPANIA A RISCHIO MODERATO – Intanto, nel corso di questa settimana, secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia, la Campania risulta classificata tra le regioni a rischio moderato insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. A rischio basso le altre regioni. La Campania, inoltre, riporta – secondo i dati – un’allerta di resilienza.