POZZUOLI – Si è svolta ieri presso l’Auditorium dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, la cerimonia di giuramento collettivo di 19 Allievi appartenenti al 12° Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.). Gli Allievi – 14 del Ruolo delle Armi speciale, 2 del Corpo del Genio Aeronautico ruolo speciale e 3 del Corpo di Commissariato Aeronautico ruolo speciale – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma collettiva, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante Interinale dell’Accademia Aeronautica, Colonnello Gaetano Pennacchio. Alla cerimonia ha partecipato anche un ristretto numero di familiari e una rappresentanza del quadro permanente. Il Colonnello Pennacchio nel suo intervento, rivolgendosi ai giurandi ha sottolineato l’importanza della cerimonia odierna: «Vi esorto a vivere questo momento con consapevolezza e con lo spirito che vi dovrà accompagnare per tutta la vostra carriera di ufficiali. Siate orgogliosi della scelta che avete fatto, onorate il giuramento quotidianamente con una condotta esemplare e salvaguardate sempre la vostra integrità morale». Il 12° Corso A.U.F.P., il cui iter di addestramento terminerà nel mese di novembre 2021, è stato incorporato in Forza Armata il 6 settembre scorso. A termine Corso i frequentatori idonei saranno assegnati ai Reparti di Forza Armata. L’iter formativo del corso A.U.F.P. si compone di due fasi, la prima, definita fase “militare” e svolta da tutti i frequentatori, ha lo scopo di fornire la preparazione militare di base, prevedendo materie trasversali quali compiti e funzioni di comando, ordinamento della Difesa e dell’A.M., logistica militare e tecniche di comunicazione. La seconda fase invece, detta “professionale”, si differenzia in funzione del Ruolo e della Categoria di appartenenza ed ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze specifiche utili a garantire il successivo ed efficace impiego presso i Reparti della Forza Armata.

​L’ISTITUTO MILITARE – L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate.