POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle 6 del mattino fino alle 23.59 di domani. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, anche intense in alcuni punti del territorio nonché possibili raffiche di vento nei temporali. Il quadro meteo evidenzia la possibilità di temporali caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, che potrebbero causare danni alle coperture e alle strutture provvisorie o caduta di rami o alberi dovuti alle raffiche di vento. Potrebbero verificarsi anche fulmini e grandine. A questo quadro meteo è associato un possibile dissesto idrogeologico per temporali di colore Giallo con fenomeni di impatto al suolo che vanno dal pericolo di caduta massi e frane anche in assenza di precipitazioni agli allagamenti.