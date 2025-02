Salvamento CSAIN: al Play Off il Terzo Trofeo Città di Pozzuoli

POZZUOLI – Contestualmente al Trofeo di nuoto organizzato al Palatrincone dalla Napoli Nuoto, nel pomeriggio di sabato 8 febbraio si è disputato al Play Off il Trofeo Nazionale Città di Pozzuoli Lifesaving CSAIN, giunto alla terza edizione messa in piedi dalla società sportiva di Lucrino. Il programma è stato svolto in unico turno gara con prove singole, staffette a serie e con classifiche a tempo. La società ospitante, reduce dai successi guadagnati ai Criteria Giovanili di Riccione, si è aggiudicata il trofeo, siglando anche un record nazionale con Daria Diliberto (M15) nella prova manichino sprint. Prima nella classifica Master è risultata invece la squadra romana Fitness Supreme che firma due primati nel misto lifesaver, con Andrea Longobardo (M40), capitano del team capitolino, e con il veterano Ugo Bonessio (M70).

I COMMENTI – Il valore del salvamento è sottolineato da Alessandro Volpe, allenatore del Play Off nonché atleta agonista: «Credo nell’importanza della multidisciplinarità e nella necessità di offrire ai ragazzi esperienze che vadano oltre il tradizionale corso di nuoto amatoriale. Il nuoto per salvamento arricchisce il loro percorso acquatico, offrendo nuove opportunità di crescita tecnica e personale. Per questo ritengo fondamentale una manifestazione come questa, con l’auspicio che possa espandersi e coinvolgere atleti anche oltre il centro-sud». Per Andrea Longobardo la manifestazione sportiva «è stata molto ben organizzata, come tutte quelle ospitate dal Play Off. Bello vedere atleti dai 15 ai 74 anni sostenersi a vicenda. Sono contento di come la nostra squadra, che schierava gli atleti più anziani, abbia retto a ben nove gare».