POZZUOLI – Caos e lunghe code questa mattina nel centro storico di Pozzuoli a causa di alcuni lavori in via Matteotti, a via Napoli. Gli automobilisti, all’oscuro degli interventi, sono rimasti intrappolati nella parte bassa della città. Numerosi i disagi. Per regolare la circolazione è stato installato un semaforo nei pressi di Porta Napoli, all’incrocio tra via Marconi e via Matteotti.