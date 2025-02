CALCIO/ La Puteolana battuta di misura dal Gelbison

VALLO DELLA LUCANIA – Sconfitta per la Puteolana 1902 contro la Gelbison allo stadio Valentino Giordano. Uno a zero il risultato finale con la rete di Prado che ha deciso la partita. Nel primo tempo, dopo appena 1’, ci prova Mungo. Tiro dalla distanza bloccato dal portiere. Sale il ritmo della gara e c’è il rigore per la Gelbison. Atterrato in area Kosovan da Palma e penalty per i cilentani. Dal dischetto Prado si fa ipnotizzare da Polverino che sventa il pericolo. Puteolana quindi che esce fuori e ci prova prima con Coniglio e poi con Mascari che trova un Colella strepitoso sulla sua conclusione ravvicinata. Sul finire di tempo la doccia gelata con il pallone in profondità per Prado che davanti a Polverino non fallisce, all’intervallo si va sull’1-0. Nella ripresa, pronti-via e colpo di testa pericoloso di Mascari, palla alta. Girandola di cambi e Coniglio che viene innescato in area di rigore, l’argentino non riesce a girare in rete la sfera. Russo, subentrato, al volo cerca il jolly, ma Colella blocca. Infine, Dammacco prova ad incunearsi in area di rigore, ma il suo tiro viene bloccato dal portiere. Chiude così la gara, con la Gelbison che conquista i tre punti. La Puteolana ora invece dovrà riscattarsi, con il prossimo match casalingo in programma con l’Atletico Lodigiani.

GELBISON: Colella, Dambros (66’ Liurni), Pitarresi, Prado (80’ Manzo), Kosovan (59’ Golfo), Accetta, Casella, De Pasquale (59’ Sognog), Salzano, Gigliotti, Setola (85’ Gallo). All.: Giampà

PUTEOLANA: Polverino, Astemio, Benassi (32’ De Caro), Sbuttoni, Cess (67’ Russo), Palma (58’ D’Agostino), Diabate, Mungo, Bombaci (46’ Balzano), Coniglio, Mascari (65’ Dammacco). All.: Marra

Marcatori: 46’ Prado

Ammonizioni: Pitarresi, Gigliotti – Diabate, Mungo, Palma