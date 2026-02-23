«Sacchi sotterrati sotto la sabbia» SOS dalla spiaggia di Ischitella

ISCHITELLA – Nuove segnalazioni giungono da Ischitella, dove cittadini denunciano la presenza di sacchi sotterrati sotto la sabbia e la realizzazione di strutture in cemento in un’area che, secondo quanto riferito, insisterebbe su suolo demaniale marittimo. Un tratto di costa che da anni sarebbe reso di fatto non liberamente accessibile, tra mura e cancelli che ne limiterebbero la fruizione pubblica. Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha annunciato la presentazione di un esposto alle autorità competenti per verificare la regolarità dei lavori e l’eventuale presenza di autorizzazioni. “Se venisse confermato che si stanno realizzando opere in cemento o interramenti senza i necessari titoli su area demaniale, saremmo di fronte a un fatto gravissimo. Il demanio marittimo è un bene pubblico e deve restare accessibile a tutti. Non possiamo tollerare ulteriori privatizzazioni di fatto, né nuove colate di cemento lungo la costa. Chiederemo verifiche immediate, l’accertamento delle responsabilità e, se necessario, il sequestro dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi”. Il deputato ha chiesto controlli urgenti da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e degli uffici competenti in materia di demanio e vincoli paesaggistici, affinché venga accertata la legittimità delle opere segnalate. “La tutela del mare e delle spiagge non è una battaglia ideologica ma una questione di legalità e rispetto dei diritti dei cittadini. Le coste non possono diventare proprietà esclusiva di pochi”. La vicenda è ora al vaglio delle autorità, mentre i cittadini chiedono trasparenza e interventi immediati per garantire il libero accesso a un bene che appartiene alla collettività.