POZZUOLI – Con uno sguardo panoramico al futuro, si è svolta all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli l’Assemblea Distrettuale Rotaract che ha proclamato il Rappresentante Rotaract del Distretto 2101 per l’anno rotariano 2027-2028. Dal 1 luglio 2027, sarà Giammauro Di Lauro, del Rotaract Club Napoli Posillipo, il leader che rappresenterà l’associazione dei giovani rotariani della Campania di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 35. Riceverà il testimone da Maria Amelia Castagnaro che fra pochi mesi indosserà il collare di R.R.D. 2026-2027 subentrando a Catello Fontanella il prossimo 1 luglio. A fare gli onori di casa dell’evento sono stati Paolo Mirabella, Presidente del Rotaract Club Pozzuoli con i soci Giuseppe Alessandro Acone, Giuseppe dell’Annunziata e Denise Diana Scotto di Vetta, mentre per il Rotary Club padrino, Campi Flegrei, hanno presenziato la Presidente Ester Patrizia Vastarella, il Socio Fondatore Gennaro Martusciello ed il Rotary Public Image Rosario Pitton.

L’ELEZIONE – L’organizzazione dei lavori è stata curata da cinque Club Rotaract, Pozzuoli, Napoli, Napoli Sud Ovest, Napoli Castel dell’Ovo e Napoli Est, con i rispettivi Presidenti Paolo Mirabella, Virginia Sacco, Daniele Braccini, Marco Yurij Mennella e Vittorio Palma, tutti al tavolo presidenziale con il Presidente della Commissione Distrettuale Rotaract Luca Brando ed il Rappresentante Rotaract Distrettuale in carica. Nella sala gremita in ogni ordine di posti, con tanti Presidenti e Soci dei 54 Club Rotaract del Distretto Campania, di altri Distretti italiani e persino uno della Turchia, forte è risuonato l’auspicio di Catello Fontanella per una sempre maggiore convergenza tra Rotary e Rotaract. Invito che, anche a nome dei suoi predecessori, Roberto Mauri e Maria Teresa Aveta, e di tutti gli associati Rotaract, ha colto l’opportunità di rivolgere alle Autorità Distrettuali intervenute, Attilio Leonardo, Governatore Rotary 2027-2028, e Luca Brando. “L’assemblea ha rappresentato un momento autentico di condivisione e consapevolezza del cammino comune e l’elezione di Giammauro Di Lauro richiama il valore della continuità, vissuta come evoluzione nel solco dei principi rotariani – ha dichiarato Luca Brando – La vicinanza tra Rotary e Rotaract si conferma una forza concreta: generazioni diverse unite dallo stesso ideale di servizio. In questa famiglia rotariana troviamo sostegno, guida e la motivazione per costruire insieme il futuro” ha concluso il Dirigente Distrettuale del Rotary. Rassicurante anche l’impegno personale annunciato nell’occasione da Attilio Leonardo che eserciterà la sua azione di Governatore nello stesso anno del neo proclamato R.R.D. La Standing ovation per Giammauro Di Lauro ha sugellato l’Assemblea conclusasi con il rituale rintocco della campana, con il martelletto impugnato a più mani.