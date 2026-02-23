CALCIO/ Vittoria in rimonta per il Rione Terra: al Conte battuta 3-1 la Sangiovannese

POZZUOLI – Il Rione Terra porta a casa un importante successo contro la Real Sangiovannese. Si torna al comunale Domenico Conte di Pozzuoli, il cui manto erboso è tutt’altro che perfetto, creando non pochi problemi alle compagini in campo. I padroni di casa hanno subito una buona occasione, ma Infimo viene anticipato all’ultimo istante. Ci prova Carandente su calcio piazzato da posizione interessante ma il tiro finisce alto di poco. Si fanno vedere gli ospiti con Spavone, Funaro para agevolment.e

LA RIMONTA – Il Rione Terra spinge ancora, Tansella da fuori impegna il portiere avversario. Su calcio d’angolo Puzone viene anticipato da un difensore all’ultimo istante. Nonostante il Rione Terra abbia il pallino del gioco in mano creando diverse situazioni pericolose, è la Sangiovannese a passare, in modo inaspettato, con Generale che difende bene palla, si gira e trova l’angolino siglando la rete del vantaggio. La squadra flegrea prova a riorganizzare una pronta reazione rendendosi pericoloso su calci da fermo senza tuttavia trovare il pari. Nella ripresa i giocatori di Mister Imparato tornano in campo ancora più determinati anche se la prima occasione è per gli ospiti che con un tiro da fuori impegnano il portiere Funaro. Dopo è solo Rione Terra: ci prova Infimo, ma la palla gli rimbalza male e il tiro finisce alto. Pochi minuti dopo è lo stesso Infimo che manda in profondità Vicario che viene atterrato in area di rigore. L’arbitro non ha esitazioni e fischia il penalty, netto. Anzi sarebbe dovuto essere ammonito il difensore che ha commesso fallo – e si sarebbe trattato di secondo giallo per lui – ma l’arbitro lo grazia. Dal dischetto Infimo non sbaglia e pareggia i conti: 1-1. Il Rione Terra adesso preme per cercare la vittoria, ci prova a Granata di testa ma il portiere avversario compie un miracolo andando a parare il tiro diretto all’angolino.

Alcuni minuti dopo arriva il vantaggio del Rione Terra: la Sangiovannese prova una ripartenza, Puzone in anticipo sull’ attaccante spazza ma il suo rilancio si trasforma in un tiro scagliato dai 60 metri, che coglie fuori dai pali il portiere avversario e finisce in rete.

IL SUCCESSO – Seconda rete in stagione per il forte difensore che oggi è risultato certamente tra i migliori in campo. Il Rione Terra ha numerose occasioni per aumentare il vantaggio, prima con Lubrano poi con Zito e infine con Mazzucchiello, appena entrato in campo, non riuscendo tuttavia a siglare la terza rete. Gli spazi aumentano e Carandente, anche lui, autore di un’ottima prestazione, punta il difensore lo salta e tira di destra mirando all’incrocio; il portiere avversario è bravo a parare deviando in angolo. Dal successivo corner arriva finalmente il 3 a 1. Carandente mette un cross al bacio per Granata, il centrocampista anticipa tutti e mette in rete. La Sangiovannese non riesce a reagire e anzi è il Rione Terra ad avere altre occasioni da rete con Carandente e Mazzucchiello. Il Rione Terra finisce in attacco con alcuni calci d’angolo che non danno esito e porta a casa un importante successo, il terzo consecutivo, colto contro una squadra ben organizzata che metterebbe qualche punto in più rispetto a quanto raccolto. Questa vittoria consente alla squadra flegrea di rimanere nel gruppo playoff; le ultime sette partite che restano saranno sette finali da giocare al massimo.