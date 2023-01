“Running Befana 2023”: domani a Quarto torna l’appuntamento con la gara podistica

QUARTO – Si rinnova domani a Quarto l’appuntamento con la gara sportiva podistica “Befana Running”, giunta ormai alla sua sesta edizione. A promuovere l’iniziativa è l’associazione culturale “Quarto Si”. Quest’anno l’evento sportivo è stato dedicato al luogotenente della polizia municipale Francesco Palumbo, deceduto in estate. Il percorso sarà di 10 chilometri per una durata di circa 120 minuti, con partenza alle 9 dal Piazzale Europa, con il seguente itinerario: Corso Italia, via Consolare Campana, via Viticella, via A. De Curtís, via Gandhi, via Segaetano, via Seitolla , via Casalanno, via Kennedy, via Crocillo, via S. Maria, Piazza Santa Maria, Corso Italia e arrivo al Piazzale Europa.

LA VIABILITA’ – Domani, in occasione della gara, sono stati disposti la chiusura temporanea al traffico veicolare di Piazza Santa Maria e l’inversione del senso di marcia di via P. Bianca, parte del Centro Storico e del Piazzale Europa dalle 08:15 alle 13 nonché la chiusura temporanea di tutti gli incroci e le intersezioni con altre strade e traverse interessate dal percorso della gara sportiva.