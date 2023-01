Pozzuoli città cardioprotetta: installati 5 nuovi defibrillatori sul territorio

POZZUOLI – Dal centro storico al lungomare sino ad arrivare ai quartieri di Monterusciello e Toiano. La città di Pozzuoli è ‘cardioprotetta’: sono stati posizionati, infatti, 5 nuovi defibrillatori ad accesso pubblico sul territorio comunale. I dispositivi sono stati acquistati grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. «La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte a livello mondiale e il tempo di risposta è critico per la sopravvivenza – spiega il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – Un intervento tempestivo è fondamentale per salvare la vita a chi è colpito da un attacco cardiaco. Questi apparecchi di ultima generazione sono stati progettati appositamente per essere utilizzati da chiunque, anche senza formazione medica, per un utilizzo su adulti e bambini. Sono dotati di una guida verbale e visiva facile da seguire che accompagna l’utente attraverso l’intero processo, e di due semplici pulsanti». I 5 nuovi defibrillatori sono stati posizionati nella Pista ciclabile di Monterusciello; su Corso Terracciano (nelle prossimità del Tempio di Nettuno); in Piazza Italo Balbo (nelle prossimità dell’edicola); sul Lungomare Pertini (poco dopo il campo da pallacanestro); in via Cicerone (adiacente alla farmacia Ronsisvalle).