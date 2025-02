Rubano alimenti e lamette in un supermercato a Varcaturo: arrestate due donne

VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per concorso in tentato furto aggravato Florentina Stan e Lenuta Luca Steluta, di 31 e 27 anni, entrambe senza fissa dimora di origini rom. Sono state bloccate subito dopo le casse di un supermercato in via Ripuaria, con le borse e le tasche piene di merce rubata poco prima. Alcuni alimenti ma soprattutto molte lamette da barba. L’arresto è stato convalidato. La refurtiva è stata restituita.