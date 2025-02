Monitoraggio sismico e bradisismico: installata nuova stazione di rilevamento a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – È stata recentemente installata a Monte di Procida una nuova stazione di rilevamento delle vibrazioni sismiche ambientali nei pressi dello spazio antistante “Acqua Viva Lab” di Via Bellavista, grazie all’intervento dell’INGV-Osservatorio Vesuviano. La strumentazione, di dimensioni estremamente ridotte, fa parte di una rete di circa 50 sensori posizionati anche nei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Questa attività rientra nel piano straordinario di misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico connesso al bradisismo nei Campi Flegrei, come previsto dal Decreto-legge convertito poi in legge. L’obiettivo è di migliorare la conoscenza delle caratteristiche del sottosuolo e delle velocità di propagazione delle onde sismiche, informazioni essenziali per valutare l’evoluzione del fenomeno Durante l’installazione, era presente anche il consigliere Michele Massa, con delega all’Ambiente, all’Informatizzazione e all’Innovazione Tecnologica, a conferma della vicinanza dell’amministrazione alle attività di prevenzione e monitoraggio. Nei prossimi giorni è prevista l’installazione di un’ulteriore stazione sismica, a testimonianza di un’attenzione costante alla sicurezza e alla resilienza del nostro territorio.