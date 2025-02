Bradisismo, accordo per l’assistenza alle fasce fragili in caso di scosse

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha sottoscritto oggi un protocollo con Regione Campania, Protezione Civile Regionale, i comuni di Napoli, Bacoli e Monte di Procida, Asl Napoli 1 e Napoli 2 e le forze dell’ordine che prevede l’assistenza alla popolazione per le fasce fragili in caso di sciame sismico anche in scenari non emergenziali. In casi di criticità, infatti, l’ASL competente per territorio – con un suo referente sanitario che è presente nel C.O.C. – garantirà la presenza di un Sanitario Infermiere (CPSI) presso il Centro di Accoglienza della Popolazione (HUB) al fine di valutare congiuntamente al referente comunale in materia sociosanitaria eventuali esigenze di natura sanitaria ed eventuale predisposizione di attività a supporto e a garanzia della salute dei cittadini.