La presidente dell’associazione “La bottega dei semplici pensieri” di Quarto premiata al Quirinale da Mattarella

ROMA – Al Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato le onorificenze di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i premiati di ieri c’era anche la cittadina di Quarto, Maria Trapanese, presidente dell’associazione “La bottega dei semplici pensieri” che svolge le sue attività a Quarto, a Casa Mehari, bene confiscato alla criminalità organizzata. A Maria è andato il riconoscimento per il “lavoro svolto per formare professionalmente i ragazzi con sindrome di Down e lievi deficit intellettivi”.