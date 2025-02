POZZUOLI/ I lettori segnalano e De Vizia interviene: ripulita l’area della scogliera

POZZUOLI – Effettuati interventi di pulizia a Pozzuoli, nell’area segnalata da un nostro lettore nei giorni scorsi. Gli operatori della De Vizia Transfer sono prontamente intervenuti nello spazio a ridosso della scogliera che sorge nei pressi del mercato ittico all’ingrosso, rimuovendo rifiuti di ogni genere. L’area, che non rientra negli spazi di pertinenza della ditta incaricata per la raccolta di rifiuti in città, è stata comunque ripulita all’indomani della segnalazione.