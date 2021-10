NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in largo Francesco Torraca per la segnalazione di un furto in una palestra. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un cliente il quale ha raccontato che, poco prima, nel prendere i suoi effetti personali da una cassetta di sicurezza della struttura, aveva dimenticato il suo orologio del valore di 2000 euro e, una volta accortosene, non lo aveva più trovato. Gli operatori, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, hanno accertato che l’oggetto era stato asportato da un uomo che, rintracciato presso la sua abitazione, ha restituito l’orologio asportato. Un 35enne napoletano è stato denunciato per furto, mentre l’orologio è stato riconsegnato al proprietario.