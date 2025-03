Ruba cavi dalla Metropolitana: arrestato 36enne

NAPOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, poiché sorpreso a rubare cavi di rame nella galleria tra le stazioni di Montesanto e Piazza Amedeo sulla linea 2 della Metropolitana cittadina. In particolare, i Poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria della Campania, su segnalazione di personale di RFI, sono intervenuti all’interno della galleria che conduce alla stazione di Montesanto, teatro di furto di cavi in rame che hanno provocato disagi alla regolare circolazione dei treni, per la presenza di un soggetto estraneo alle imprese ferroviarie. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno sorpreso il soggetto, nascosto in una nicchia di sicurezza per lavori lungolinea della tratta ferroviaria, accovacciato con in mano un taglierino e 1 cavo di rame, già privato dell’involucro, della lunghezza di 4 metri e del peso di circa 10 kilogrammi. Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e la refurtiva restituita.