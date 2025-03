POZZUOLI/ Riapre domani l’istituto “Virgilio” «Tutte le scuole hanno superato i controlli»

POZZUOLI – Riprenderanno domani mattina le lezioni all’istituto magistrale e liceo “Virgilio” di Pozzuoli. L’annuncio è stato dato poco fa dal sindaco Gigi Manzoni durante un sopralluogo presso l’istituto alberghiero “Petronio” a cui ha partecipato il Prefetto di Napoli Michele Di Bari «E’ appena pervenuta a noi la relazione tecnica da parte di Città Metropolitana – ha detto Manzoni – a firma dell’ingegner Gaudino attraverso la quale ci viene comunicato che la scuola può essere riaperta, ma con l’interdizione della palestra e di alcuni locali. Stiamo definendo l’ordinanza che sarà emessa a breve. La scuola riaprirà domani mattina».

LA RIAPERTURA – Alla luce della nuova ordinanza sindacale resteranno interdetti: l’intero locale palestra compresi i collegamenti al plesso; tutti i locali seminterrati e le aree esterne limitrofe, compreso il vano ascensore, già precedentemente interdetto; la porzione del piano primo, a quota palestra, posto alla sinistra dell’ingresso; in solo caso di emergenza potrà essere utilizzata la scala interna di emergenza con il percorso di evacuazione.

LE PRECAUZIONI – Mentre la dirigenza scolastica dovrà attuare una serie di prescrizioni per garantire la sicurezza degli alunni. Prima di consentire l’accesso a studenti e personale della scuola e dell’eventuale utenza esterna, si dovrà procedere, quotidianamente, alla misurazione dei livelli di concentrazione al piano terra e nei percorsi di emergenza, effettuate dal personale dell’INGV e, dopo la fornitura della strumentazione necessaria da parte della Città Metropolitana o del Dirigente Scolastico, dall’RSPP o dal personale adeguatamente formato ed informato dei rischi; nell’eventuale rilevazione di valori di concentrazione superiori a quelli fissati dalla normativa e così come riportati nelle indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione, non si dovrà consentire l’accesso, ed avvisare le autorità competenti per i provvedimenti del caso, attività a cura del Dirigente Scolastico; in corrispondenza delle aree esterne perimetrate ed in corrispondenza degli accessi ai locali interdetti, come da planimetrie allegate, andrà posta idonea cartellonistica di segnalazione di divieto di accesso e di pericolo, a cura della Città Metropolitana o del Dirigente Scolastico. Gli stessi dovranno essere presidiati durante tutta la durata delle attività didattiche. Il Virgilio era stato chiuso sabato sera in seguito ai rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco durante i quali era emersa una concentrazione di anidride carbonica nella palestra e nei locali adiacenti ritenuta sopra la norma.