Anidride carbonica, controlli al “Petronio” con il Prefetto di Napoli e il sindaco di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Anche l’istituto alberghiero “Lucio Petronio” di Pozzuoli ha superato i controlli sulla concentrazione di anidride carbonica nei locali. Questo pomeriggio una squadra del nucleo NBCR dei vigili del fuoco di Napoli ha effettuato i controlli con l’ausilio del dispositivo Multigas Altaer 5, dato in dotazione agli specialisti chiamati a intervenire nei casi di fuoriuscita di sostanze pericolose. Alle verifiche ha preso parte anche il Prefetto di Napoli Michele Di Bari che è stato accolto dal preside dell’istituto Filippo Monaco. Presenti anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione.

I CONTROLLI – Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ribadito che la situazione è monitorata costantemente e sotto controllo. «Con il supporto dei tecnici stiamo approfondendo le strategie migliori per gestire il problema”, ha aggiunto di Bari, ringraziando Vigili del Fuoco, Protezione Civile e le Asl Napoli 1 e Napoli 2 per l’impegno. Nel corso dell’analisi condotta dal Centro Coordinamento Soccorsi, ha assicurato il prefetto, nulla è stato lasciato al caso: «Abbiamo puntato su controlli di qualità, partendo dagli edifici pubblici» aprendo anche alla possibilità di effettuare controlli all’interno dei tunnel di cumana, metropolitana e nelle gallerie stradali.

LA SINERGIA – «Oggi, insieme al Prefetto di Napoli Michele di Bari, abbiamo seguito le misurazioni della CO2 all’Istituto Alberghiero Petronio effettuate dai Vigili del Fuoco. Ancora una volta, i parametri sono risultati nella norma, come in tutte le altre scuole di Pozzuoli. Per il Virgilio, con Ordinanza n 68 del 06/03/2025, si conferma l’interdizione di una porzione dell’edificio, ma da domani le lezioni potranno riprendere. In attesa dell’installazione dei sensori di monitoraggio automatico, l’INGV provvederà a rilevare i valori di CO2 tutti i giorni prima dell’apertura dei cancelli. La nostra azione è permanente e sinergica, a difesa della salute pubblica, con l’apporto instancabile dei Vigili del Fuoco e il prezioso coordinamento della Prefettura.»

LE FOTO