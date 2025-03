Trema la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.1 con epicentro in mare

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo pari a 2.1 è stata rilevata alle 21:46 dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano. L’epicentro è stato localizzato in mare a via Napoli, nella zona tra Dazio e Gerolomini ad una profondità di 2.9 km. L’evento è stato preceduto di qualche secondo da una prima scossa di magnitudo 1.2 con epicentro sempre in mare. Non si segnalano criticità. Il fenomeno sismico è stato avvertito in diverse zone di Pozzuoli e nel napoletano nei pressi dell’epicentro.