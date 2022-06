POZZUOLI – Si avvicina la conclusione dell’anno 2021-2022 ed il Rotary Club Pozzuoli corona il suo sogno, la nascita del Club Interact. È stato il Presidente del Club, Raffaello Mastantuono, ad annunciare il riconoscimento ufficiale da parte del Rotary International a firma di Viviana Cane – Advisor | Southern Europe | Club & District Support – cui farà seguito l’invio della Charta Costitutiva del Club datata 21 giugno 2022. «Oggi è una giornata storica per il Club di Pozzuoli, nasce il Club Interact, la famiglia Rotariana oggi è finalmente completa – – ha dichiarato commosso Raffaello Mastantuono – voglio ringraziare Patrizia Leone per aver sognato, ideato e sviluppato questo progetto con grande tenacia e determinazione; Gennaro di Fraia, Imma Martusciello, Emilia Annunziata, Ester Vastarella e Adriana Alfano per il supporto, la pazienza, la collaborazione ed il tempo dedicati, e tutti gli altri Soci che hanno incoraggiato l’iniziativa, perché il successo è dell’intero Club»– ha concluso il Presidente. È proprio il caso di dire che il solstizio d’estate, il giorno della massima esposizione solare dell’anno, ha illuminato la cittadina flegrea. Infatti, dopo il Rotary Club ed il Rotaract Club, Pozzuoli può vantare anche l’Interact Club riservato a giovani dai 12 ai 18 anni, andando a completare, così, il quadro associativo dell’istituzione fondata da Paul Harris.

ASSOCIATI STUDENTI DEL PITAGORA – «Sono venti giovani studenti della IV A del Liceo Scientifico dell’Istituto Superiore Statale Pitagora di Pozzuoli ad aver dato vita al neonato Club, grazie alla disponibilità e alla lungimiranza del Dirigente Scolastico Antonio Vitagliano e del suo Collaboratore, prof. Massimiliano Carrino, che hanno condiviso con noi il progetto e saputo creare le giuste sinergie», ha spiegato Mastantuono. Rotary e Istituto Pitagora, insomma, come suol dirsi, hanno fatto squadra nel porsi l’obiettivo di responsabilizzare le new generations per la costruzione di un mondo migliore, basato su princìpi di pace, amicizia, solidarietà, sostenibilità e service. Felicitazioni, per il prestigioso traguardo raggiunto, sono arrivate dal Governatore del Distretto 2101 del Rotary Costantino Astarita che può annoverare, così, un nuovo Interact nella sua Campania. Il 6 luglio Raffaello Mastantuono passerà il testimone della guida del Club di Pozzuoli a Guido de Joanna che dovrà continuare a far girare la ruota con ulteriori iniziative di utilità sociale. La sfida sarà quella di interessare e coinvolgere sempre più i giovani, opportunamente assistiti dai Soci adulti loro mentori.