POZZUOLI – Nella giornata di ieri sono stati registrati 4.889 positivi su un totale di 20.190 test effettuati. In Campania il tasso di positività resta su livelli elevati. Le vittime sono 6: 3 nelle ultime 48 ore e altre 3 in precedenza ma registrate nella giornata di ieri. Secondo l’ultimo bollettino 15 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari sono 300 i pazienti.