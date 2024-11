Romelu Lukaku sceglie Umami: sushi “Made in Pozzuoli” per il bomber azzurro

POZZUOLI – E’ ormai diventato un aficionados di Umami e del sushi “Made in Pozzuoli” il bomber azzurro Romelu Lukaku. Anche ieri il centravanti del Napoli ha scelto la cucina fusion per una tranquilla cena nella sua villa di Cuma. Il delivery d’eccezione è stato organizzato direttamente dal proprietario, Mario Russo, che di persona ha consegnato le particolari pietanze targate “Umami”. Il ristorante giapponese che offre una particolare cucina fusion, si trova nei pressi dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Grande tifoso del Napoli, Russo ha ricevuto in omaggio da Big Rom la maglia numero undici.