Prodotti a marchio DOP scritti nei menù ma non serviti a tavola: denunciati i titolari di due pizzerie

POZZUOLI – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, nell’agro del comune di Giugliano in Campania hanno denunciato con l’ipotesi di reato di frode in commercio, l’amministratrice unica di una pizzeria. Dalle verifiche effettuate dai militari è emerso che nei menù cartacei e digitali erano riportati, tra gli ingredienti, prodotti con marchio DOP mai acquistati dalla predetta realtà commerciale. Stessa scoperta è stata effettuata dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano che a loro volta hanno deferito alla compente Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di frode in commercio, l’amministratore unico di una pizzeria dove, anche lì, nei menù erano riportati ingredienti di altà qualità (Porchetta Ariccia IGP, Mortadella DOP, Provolone del Monaco DOP ecc.) mai acquistati dalla predetta realtà commerciale. Un ulteriore elemento, che evidenziava la condotta fraudolenta, è stato il rinvenimento, sempre all’interno del menù, della scritta “Fiori di Zucca DOP”, prodotto inesistente tra quelli a denominazione di origine protetta. Venivano pertanto sottoposti in sequestro Kg. 5 di alimenti che in maniera fraudolenta erano stati registrati come DOP.