POZZUOLI/ «Bagni sporchi e chiusi»: protesta degli studenti del liceo Majorana a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Mattinata di proteste all’esterno del liceo scientifico e artistico “Ettore Majorana” di Monterusciello dove gli studenti hanno manifestato con cartelli e gli slogan “Bagni chiusi, disagi diffusi” e “Bagni puliti, sempre graditi”. Il motivo? alcuni wc fuori uso, scarichi intasati e perdite d’acqua nei bagni della scuola. Attraverso un volantino i liceali hanno denunciato una serie di criticità.

IL VOLANTINO – “Studenti e studentesse del Liceo Ettore Majorana, è ora di parlare! – hanno scritto gli organizzatori della manifestazione – Tubature rotte e perdite d’acqua: ogni giorno dobbiamo affrontare una scuola con impianti idrici mal funzionanti e danneggiati, senza alcuna riparazione definitiva. Bagni senza porte: i bagni dell’Artistico e quelli maschili dello Scientifico sono stati senza porte per una settimana. La privacy? Infranta. Gabinetti distrutti: uno dei gabinetti è stato danneggiato gravemente. Chi ha agito e come mai nessuno ha preso provvedimenti? Insetti e sporcizia: una costante in tutti i bagni. Insetti e sporco pericolosi per la nostra salute. Inaccettabile in una scuola! Tempo limitato per usare il bagno: Quando chiediamo di andare in bagno, dobbiamo farla in fretta, con pochi minuti concessi. Siamo esseri umani, no robot!»

ATTI VANDALICI – Accuse che sono state respinte dalla dirigente scolastica Elena Manto che ha incontrato una delegazione di genitori e di alunni rassicurandoli sull’agibilità dell’istituto e portandoli a conoscenza delle reali cause che hanno portato alla chiusura dei bagni. Parte della platea scolastica ha poi fatto rientro in classe, mentre l’istituto è rimasto regolarmente aperto anche per le attività del pomeriggio grazie alla messa in funzione di alcuni bagni normalmente non utilizzati. I disagi al Majorana erano sorti nei giorni scorsi in seguito ad una perdita d’acqua da una tubatura, poi ripristinata dopo l’intervento da parte dei tecnici di Città Metropolitana. Successivamente la scuola sarebbe stata poi oggetto di atti vandalici da parte di alcuni studenti che avrebbero danneggiato i water utilizzando lattine e carta dura in maniera tale da otturare gli scarichi e mettendo fuori uso i servizi igienici.

LE FOTO