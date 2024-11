Paura a Quarto: esplode deposito di fuochi d’artificio, gente in strada. Una persona ferita – LE FOTO

QUARTO – Attimi di paura e preoccupazione a Quarto dove, nella tarda mattinata di oggi, è avvenuta un’esplosione all’interno di palazzina in via Santa Maria. Secondo una primissima ricostruzione lo scoppio sarebbe stato provocato dalla presenza di una grossa quantità di fuochi d’artificio stipati all’interno di una cantina. Un forte boato ha scosso l’intera cittadina. Decine si persone si sono riversate in strada. Sul posto in questi minuti ci sono carabinieri, agenti della polizia municipale, vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118. Una persona è rimasta ferita ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. (seguiranno aggiornamenti)

LE FOTO