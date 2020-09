POZZUOLI – Rivolta dei tifosi contro il presidente della Puteolana 1902 Emanuele Casapulla. Nella notte in diversi punti della città di Pozzuoli sono stati affissi striscioni di protesta. “Casapulla Pagliaccio”, “Rispetto per i nostri colori”, “Casapulla quaquaraquà via da questa città”. Una contestazione che prima d’ora non si era mai vista in città e che segna una frattura insanabile tra la tifoseria granata e il presidente.