RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, scrivo per denunciare quanto sta accadendo. Tornati dalla Sardegna il giorno 21 agosto, essendo stati a contatto con persone risultate positive, siamo stati in isolamento volontario fino al giorno del tampone 27 agosto, per poi tornare in isolamento fino ad esito del tampone. Oggi è 2 settembre (ieri ndr), sono passati 7 giorni e non si hanno notizie dei tamponi. In seguito a chiamate e solleciti, l’unica risposta che ci viene fornita è che “sono in lavorazione”. Questo ci viene detto da ormai 4 giorni. Allora mi chiedo: quanto dura la lavorazione di un tampone ? Per di più ci sono persone che hanno effettuato il tampone lo stesso giorno nostro o anche nei giorni seguenti ed hanno già i risultati da 3 giorni. Stamattina un nostro conoscente si è recato all’ospedale S.Maria delle Grazie per ottenere maggiori informazioni e al casello tampone da un medico gli è stato riferito che nel giorno 27/08 sono stati persi 100 tamponi. Gli è stato indicato di informarsi presso l’Asl di Monterusciello se i nostri nominativi sono tra quei 100 persi. La risposta è stata sempre la stessa: “Sono in lavorazione”. Noi siamo chiusi in casa da ormai quasi 15 giorni, ci immedesimiamo e rispettiamo gli operatori che sono sommersi dalla grandissima mole di lavoro presente in questo periodo di rientri. Ma vogliamo solo chiarezza e rispetto, tornare alla nostra vita quotidiana e al nostro lavoro».