POZZUOLI – Sale a 40 il numero dei contagiati da coronavirus a Pozzuoli. Altri tre cittadini, rientrati dall’estero, sono risultati positivi al tampone. Partita già la ricerca del link epidemiologico per rintracciare tutti i contatti che hanno avuto nei giorni scorsi. Ad oggi sono 140 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Ben 87 le persone guarite definitivamente; 13, invece, quelle che non ce l’hanno fatta e hanno perso la vita.

IL BOLLETTINO IN CAMPANIA – Ammontano a 117 le persone risultate positive ieri al coronavirus in Campania su 5134 tamponi esaminati. Di questi, 39 sono viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). A renderlo noto è l’Unità di crisi della Regione Campania. Non sono stati segnalati altri decessi, mentre si registrano sette guarigioni. Ad oggi il totale dei positivi nella nostra Regione è pari a 7.285 persone su 430.232 tamponi.