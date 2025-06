Rissa in piazza: arrestate 6 persone

ARENELLA – Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto sei soggetti, di età compresa tra i 19 e i 51 anni, per rissa aggravata e lesioni personali. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazzetta Arenella, hanno notato un folto numero di persone litigare in modo violento tra loro. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno sedato la rissa ed hanno bloccato sei soggetti che vi avevano partecipato, accertando che la stessa era scaturita da futili motivi. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.