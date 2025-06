POZZUOL/ Mezzo quartiere di Monterusciello resta senz’acqua per 4 ore

POZZUOLI – Oggi, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, al fine di procedere ad una riparazione urgente ed eliminare i problemi di carenza e di bassa pressione idrica che interessano la zona, è stata interrotta la fornitura di acqua potabile alle utenze ubicate al Via Miccoli e Via De Curtis, Via Salvatore di Giacomo , Via Libero Bovio. I lotti interessati del Quartiere di Monterusciello sono i nn. 4, 10, 14 e 18. Sono interessati anche il Palatrincone e gli edifici dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. “Si consiglia alle utenze interessate di fare una piccola scorta d’acqua e si comunica che sarà disponibile autobotte di acqua ad uso non alimentare in Via Miccoli” è quanto ha fatto sapere con un post pubblicato su Facebook in mattinata il comune di Pozzuoli.