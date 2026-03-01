Rissa con invasione di campo a Pozzuoli durante una partita di calcio giovanile – IL VIDEO

POZZUOLI – Rissa con invasione di campo durante una partita di calcio minorile. E’ successo a Pozzuoli in località “La Schiana”, durante la partita tra Campania Puteolana e Juve Domitia valevole per il campionato under 17 élite. Dopo un primo scontro verbale tra calciatori e staff tecnici, si è passati alle mani: coinvolti nelle violenze anche i genitori dei ragazzi. La scena è stata ripresa da alcuni spettatori presenti sugli spalti e pubblicata sui social. Nel video si vedono diversi calciatori colpirsi con calci e pugni, violenze poi proseguite con l’invasione di campo da parte dei familiari. Solo dopo alcuni minuti la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento dei responsabili dell’impianto sportivo. La partita è stata sospesa dall’arbitro. Per i protagonisti sono attese ora pesanti squalifiche da parte del Giudice Sportivo e il rischio di Daspo.