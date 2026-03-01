In auto con il figlio piccolo e una pistola: 32enne arrestato a Licola mare

LICOLA – A Licola Mare, nella frazione di Giugliano, un 32enne è stato fermato alla guida della sua auto, mentre era insieme al figlio piccolo. L’uomo, di origine marocchina, nascondeva addosso una pistola calabro 38, con il tamburo carico di proiettili, simile a quella di Indiana Jones. In totale 16 colpi, alcuni erano nelle sue tasche. Un’arma simile è stata trovata anche nella sua abitazione dove i carabinieri della stazione di Licola hanno effettuato una perquisizione. Nascosta sotto la zoccolatura della cucina, i militari hanno infatti trovato una colt trooper con matricola abrasa. Il 32enne è finito in manette ed è ora in carcere in attesa di giudizio.