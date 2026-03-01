POZZUOLI/ Anfiteatro chiuso per le scosse: turisti davanti ai cancelli

POZZUOLI – Turisti davanti ai cancelli chiusi dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Questa mattina il sito è inaccessibile a causa dello sciame sismico iniziato ieri mattina. La comunicazione è stata fatta dal Parco Archeologico attraverso la pagina Facebook che però non ha raggiunto il gruppo di stranieri che, di buon’ora, avevano deciso di visitare il terzo Colosseo più grande al mondo. La chiusura dei siti presenti nell’area flegrea è ormai diventata una prassi dopo il verificarsi di eventi sismici di magnitudo superiore a 3.0.