Lago d’Averno rosso, spuntano animali morti in acqua

POZZUOLI – Miete vittime l’ormai consueto fenomeno della colorazione dell’acqua del lago d’Averno che si ripete ogni anno. Quest’oggi diversi animali sono stati rinvenuti diversi morti all’interno del bacino lacustre. Ad attirare l’attenzione è il cadavere di una papera, visto galleggiare sull’acqua. Il fenomeno della colorazione rossa non ha nulla a che vedere con la sismicità dell’area, ma è dovuto alla presenza di particolari alghe, che in determinate condizioni ambientali “colorano” l’acqua. Un colpo d’occhio che sta attirando l’attenzione di tanti e che, visti i precedenti, dovrebbe durare per diverse settimane.