CALCIO/ La Puteolana torna alla vittoria con una goleada: battuta 7-0 la Sessana

POZZUOLI – La Puteolana torna allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli e lo fa con una netta vittoria ai danni della Sessana penultima, con ben sette gol che restituiscono ai granata fiducia e la metà classifica. 3-0 in un primo tempo più combattuto di quanto dica il parziale, per poi spazzare via nella ripresa gli ospiti da un terreno di gioco ancora poco praticabile, chiudendo sul 7-0. Da segnalare la doppietta di Filogamo, ritornato al gol dopo 5 partite, e Onda in versione ispiratore con ben 3 assist.

LA PARTITA – Mister Correale arriva al match con più di qualche assenza, a causa degli infortuni di Cabriglia e Avolio e le condizioni non perfette di Battaglia, che torna arruolabile al massimo per la panchina. Non c’è tempo nemmeno per adattarsi al rimbalzo irregolare del pallone sul prato del “Conte”, perché, dopo 30 secondi, la Sessana va già al tiro con Argento, che stringe troppo col destro. La Puteolana inizia a macinare gioco al 12′, quando Mancini sfrutta il cross di Onda sul secondo palo e va col piatto ad incrociare, ma Tammaro si oppone di piede. Lo stesso Onda ispira ancora al 17′ con una bella punizione, che Filogamo gira di testa sul palo lungo per l’1-0. Al 25′ arriva il raddoppio con una splendida azione sulla catena di destra con Onda, Mirante e De Rosa che scambiano e rifiniscono, Tammaro che smanaccia il pallone teso e Capuano che, dal dischetto del rigore, ribatte in rete un pallone che bacia la parte interna della traversa. La Sessana torna a farsi vedere al 38′ con Vitale che, in contropiede, salta Orefice con un tocco morbido, ma viene stoppato dal palo. Da corner, De Masi colpisce di testa la traversa. Su questa doppia clamorosa occasione si spegne la Sessana, che incassa il terzo gol al 41′ ancora sull’asse Onda-Mancini, stavolta chiuso di testa dal 10 granata. Di testa anche il poker, con Filogamo ancora puntuale al 68′ dopo l’uscita a vuoto di Tammaro sul corner di Onda. Acampora, da poco entrato, è freddo a controllare in area un pallone vagante al 73′, per poi scaricarlo con violenza in rete. Il sesto ed il settimo gol arrivano in rapida successione tra il minuto 88 e l’89, prima con Ferrara che batte Tammaro sotto le gambe e poi con Mirante, che piazza la sfera nell’angolino sul palo lungo.

PUTEOLANA 1902 – AC SESSANA 7-0

PUTEOLANA 1902: Orefice (58′ Vaccaro), De Rosa, Riccio, Gargiulo, Palladino (75′ Trotta), Grieco, Mirante, Capuano (69′ Acampora), Mancini (69′ Ferrara), Filogamo (73′ Giuliani), Onda. A disposizione: Battaglia, Auriemma, Terracciano, Rodriguez. All. Correale.

AC SESSANA: Tammaro, Boemio, Bottillo (46′ Tribuno), Munno (46′ Landino), De Masi, Pietropaolo, Santini (61′ Ruggiero), Violante, Argento (61′ Pariso), Vitale, Trotta (46′ Garcia). A disposizione: De Marco, Vignali, Troisi, Gelsomino. All. Pezzullo.

MARCATORI: 17′ e 68′ Filogamo, 25′ Capuano, 41′ Mancini, 73′ Acampora, 88′ Ferrara, 89′ Mirante.

ARBITRO: Alessandro Piccolo di Napoli. Assistenti: Marco Giugno (Avellino) e Ciro Oliviero (Ercolano).

NOTE: Ammoniti Munno e De Masi (S). Corner: 10-5. Recupero: 1′ 1°T e 3′ 2°T.