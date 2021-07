BACOLI – Questo pomeriggio nella frazione di Miliscola, i carabinieri della stazione di Bacoli hanno notificato al proprietario del locale ubicato in via Lido Miliscola, il provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale per 10 giorni, emesso dal Questore di Napoli ex art. 100 TULPS, su richiesta della Sezione Operativa della Compagnia di Pozzuoli, a seguito della rissa del 13 giugno scorso. In seguito alle indagini i carabinieri denunciarono 9 giovani, 6 dei quali minorenni, che si resero protagonisti delle violenze con tirapugni, caschi e coltelli.