Rischio vulcanico, a Monte di Procida prende il via un progetto internazionale

MONTE DI PROCIDA – Il bradisismo è un fenomeno che caratterizza il territorio flegreo ed è studiato dalle migliori università del mondo. L’unicità delle caratteristiche vulcanologiche del territorio ha generato fenomeni sociali e bisogni comunicativi unici. Negli ultimi mesi, infatti, a Monte di Procida, è nata la possibilità di far parte di un interessante progetto promosso da docenti della UCL Hazard Centre, University College London, Regno Unito, Gallatin School per lo Studio Individualizzato, New York University, USA e Università di Cipro, Nicosia, Cipro. «Il focus è il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e l’innovazione sta nella volontà della promozione di una percezione più consapevole della popolazione attraverso lo strumento del teatro. Un approccio accademico innovativo che ambisce a fondere il teatro alla vulcanologia e che coinvolgerà l’intera comunità flegrea, dai cittadini alle associazioni, dai comuni agli enti superiori», fanno sapere dal Municipio.

LA TAVOLA ROTONDA – Ieri mattina gli ideatori hanno presentato il progetto ad una tavola rotonda tenutasi al Comune di Monte di Procida in cui erano presenti l’Assessore del Comune di Pozzuoli, Giacomo Bandiera, il Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, l’Arch. Francesco Maisto, il Dott. Filippo Russo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e l’Associazione teatrale Archè. «Sono entusiasta e fiducioso del connubio che questo progetto crea tra le eccellenze artistiche del territorio e studiosi internazionali, è di fondamentale importanza rendere consapevole la popolazione flegrea sul rischio vulcanico dell’area, da amministratore non farò mai mancare il supporto a queste iniziative», ha dichiarato il Sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese.