POZZUOLI/ Nuovo colpo al clan Di Costanzo, arrestato 22enne

POZZUOLI – Altro colpo al clan Di Costanzo, la cui storica roccaforte ha sede sul lungomare di via Napoli a Pozzuoli. I carabinieri della locale stazione e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato Giovanni Di Costanzo, 22enne del posto. I militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione del giovane e sequestrato 10 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 22enne deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio; attualmente è in attesa di giudizio.

DUE ARRESTI PER DROGA – Sono due gli arresti per droga a Pozzuoli. A finire in manette, oltre a Di Costanzo, è stato anche Maurizio Caruso, 27enne di Giugliano. La sezione radiomobile della locale Compagnia ha fermato la scorsa notte un’Audi Q2 a via Campana con a bordo il giovane. I militari sono stati raggiunti dai colleghi puteolani e hanno inizio la perquisizione. Nell’auto sono state trovate 16 dosi di cocaina, una dose di hashish e la somma di 75 euro. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.