Via alla prima prova dell’esame di Maturità, il messaggio dei sindaci flegrei

POZZUOLI – Sono partiti questa mattina gli esami di maturità: dalle ore 8,30 gli studenti sono alle prese con la prima prova, italiano. Comune a tutti gli indirizzi, la prima prova presenta sette tracce suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. La nostra regione conta 82.742 candidati in totale: la Campania, ancora una volta, presenta il più alto numero di giovani che affrontano la maturità 2023. Tra candidati interni e privatisti in scuole statali e paritarie, la provincia di Napoli con 44.008 candidati si piazza al primo posto per il più elevato numero di maturandi.

L’IN BOCCA AL LUPO DEI SINDACI – Un ‘in bocca al lupo’ ai maturandi è arrivati ieri, tra gli altri, anche dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni: «State per raggiungere un traguardo significativo nella vostra vita. Le sfide che avete affrontato e superato durante gli anni di studio vi hanno portato a questo punto culminante, e sono certo che sarete all’altezza delle aspettative. La maturità non è solo un esame, ma un’opportunità per dimostrare la vostra crescita personale, le vostre competenze e la vostra capacità di affrontare le sfide. È un momento in cui potrete mettere in pratica tutto ciò che avete imparato e dare il meglio di voi stessi. Il lavoro duro, la dedizione e l’impegno che avete messo negli studi porteranno i loro frutti. Siete pronti per mostrare al mondo di cosa siete capaci». Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Quarto, Antonio Sabino: «Oggi tantissime studentesse e studenti della nostra città sosterranno l’esame di maturità. Ricordo anche io tutta l’emozione di quel momento che separa la vita adolescenziale da quella più matura. Uno dei più importanti della vita. A voi ragazze e ragazzi un grande in bocca al lupo».