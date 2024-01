Rischio bradisismico nei Campi Flegrei: arriva una sezione dedicata sul sito della Regione Campania

POZZUOLI – La Regione Campania ha predisposto un’apposita sezione del sito istituzionale dedicata al rischio bradisismico nei Campi Flegrei contenente informazioni, dati e approfondimenti sul fenomeno che periodicamente interessa il territorio della Terra ardente. I cittadini, sia flegrei che non, potranno così andare a fondo e conoscere meglio sia gli eventi passati che l’attuale crisi in corso. Sul sito ci sono infatti approfondimenti relativi alla risposta del Servizio Nazionale e al Piano speditivo di emergenza. Il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023. Un provvedimento che definisce le azioni principali che il Sistema della protezione civile deve mettere in campo per rispondere efficacemente a una situazione di rischio complessa come quella che caratterizza l’area dei Campi Flegrei. L’analisi della vulnerabilità delle zone edificate; l’elaborazione di un piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo; la definizione di un piano di comunicazione alla popolazione; la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali: sono queste le principali linee di attività in cui sono impegnati il Dipartimento della protezione civile, la Regione Campania e i Centri di Competenza con maggiore preparazione tecnica ed esperienza in questo ambito nel nostro Paese, ovvero l’INGV-OV, il Centro PLINIVS-LUPT, il Consorzio Interuniversitario Reluis, Eucentre, il CNR-IREA e il CNR-IGAG, operando in stretto raccordo con i Comuni interessati e la città metropolitana di Napoli. Inoltre, il decreto-legge prevede il potenziamento della risposta operativa territoriale di Protezione civile. In questa sezione dedicata al bradisismo vengono dati anche consigli su come comportarsi in caso di terremoto e viene suggerito agli abitanti dei comuni interessati di partecipare alle esercitazioni e agli incontri informativi sul rischio vulcanico e sul bradisismo.