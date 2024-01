BACOLI/ L’ex liceo di Casavecchie diventa centro per la nautica

BACOLI – Bacoli avrà il Polo Nautico. È una delle novità del 2024: l’ex liceo di Casevecchie ospiterà il primo centro per la nautica in città. I lavori inizieranno a breve. Soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Tutti i servizi per la nautica, che prima erano presenti in spiaggia, abusivamente, adesso avranno una casa legittima. Più funzionale, più dignitosa. Realizzeremo bagni, uffici, luoghi di formazione esposizione e condivisione. Continua la rivoluzione sostenibile della costa di Casevecchie. Un’opera di rigenerazione urbana in cui crediamo tantissimo. Dopo gli abbattimenti degli abusi edilizi in spiaggia, delle colate di cemento, dei capannoni osceni, avviamo la fase di valorizzazione» L’obiettivo è realizzare un porto turistico, al passo con i tempi e competitivo in Campania per sostenere le attività sportive attive tra Miseno, Casevecchie ed il lago.